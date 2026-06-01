Entscheidungsspiel gewonnen: Die Frauen des TV Thaleischweiler spielen nächste Runde in der neuen eingleisigen Verbandsliga. Trainer Waryas entdeckte eine „Baustelle“.

Die TVT-Handballerinnen schlugen am Sonntagabend in Haßloch im Relegationsspiel der Fünftplatzierten der beiden bisherigen Verbandsliga-Staffeln die SG Saulheim mit 27:21 (13:7) und sicherten sich so vier Wochen nach dem eigentlichen Rundenende den Klassenverbleib. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte Thaleischweilers starke Abwehr. Insbesondere in Durchgang eins, als Torfrau Jule Koßmann nur siebenmal das Leder aus den Maschen holen musste, glänzte der TVT in der Defensive.

In der Offensive haperte es dagegen zunächst. Bis zur zwölften Minute gelang nur ein Treffer. Trainer Marcin Waryas nahm daraufhin eine Auszeit. „Es war eigentlich klar, dass es nach dieser doch langen Pause nicht gleich funktioniert. Geändert habe ich aber nichts, es war eine reine Kopfsache“, erklärte Waryas. Ab diesem Zeitpunkt dominierte sein Team und hätte bis zur Pause sogar noch höher führen müssen. In Durchgang zwei wurde der Vorsprung nur noch verwaltet.

„Gut gemacht“

Waryas hatte nach eigenen Worten während der Aufwärmphase den richtigen Matchplan entwickelt. Er entdeckte Saulheims „Baustelle“, wie er sagte. Deren Außen sollten werfen dürfen, der Rückraum bis zu den Halbpositionen wurde zugemacht, sodass der Ball immer nach Außen getragen wurde. „Wenn du das siehst, müssen es die Mädels aber erst mal umsetzen – und das haben sie gut gemacht“, betonte der Coach. Die erfolgreichsten TVT-Werferinnen waren Lara-Marie Hasenstab (10 Tore), Jana Rohr (6) und Natascha Pfeffer (4).