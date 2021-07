Seit 50 Jahren ist der Turngau Westpfalz Vorreiter in Sachen vereinsübergreifender Zusammenarbeit. Dieses Engagement wurde nun belohnt. Am Samstag hatte Achim Wätzold, Vizepräsident Sport im Pfälzer Turnerbund, bei seinem Besuch des jährlichen Spießbratengrillens der Stützpunktturner in Lemberg ein Zertifikat im Gepäck. Dieses weist den Turngau als PTB-Turnschule aus und nimmt ihn damit in das ständig wachsende Netzwerk der Turnschulen auf. „Was hier seit Jahrzehnten geleistet wurde, ist einmalig und verdient die Integration ins PTB-Netzwerk“, so Wätzold. Kriterien wie das Vorhalten von gut ausgestatteten Trainingsstätten und die Betreuung durch ständig weiterqualifizierte Übungsleiter seien bereits erfüllt, jetzt gelte es nur noch, die Jugend verstärkt an den Spitzensport heranzubringen und bei entsprechenden Wettkämpfen starten zu lassen. Für Jugendturnwart Jochen Stengel zeigt das Zertifikat durchaus auch Außenwirkung: „Es ist ein Qualitätsmerkmal und signalisiert, dass hier noch mehr Leistung gezeigt wird als üblich.“ Es müsse jedoch niemand Angst haben, dass hier nur noch die Besten turnen dürften. „Natürlich werden wir zweigleisig fahren und berücksichtigen, dass nicht jeder ein Spitzenturner werden kann.“ Der Turngau profitiert künftig von gemeinsamen Lehrgängen, einer guten Vergleichsmöglichkeit der Leistungsstände und einem verbesserten vereinsübergreifenden Austausch von Trainingsmethoden.