Die zeitweise Sperrung des Fehrbachtunnels in Fahrtrichtung Zweibrücken hat erwartungsgemäß zu Beeinträchtigungen des Verkehrs geführt. Seit Mittwoch werden die Autos an der Husterhöhe auf die B 270 in Richtung Kaiserslautern umgeleitet, weswegen sich in diesem Bereich zeitweilig kleinere Staus bildeten. Auch einige Bremsmanöver in letzter Sekunde waren zu beobachten – offenbar hatten nicht wenige Fahrzeuglenker die geänderte Verkehrsführung und die entsprechende Beschilderung erst sehr spät registriert. Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern hatte mitgeteilt, dass die B 10 noch bis Freitag sowie kommende Woche in Fahrtrichtung Zweibrücken ab der Abfahrt B 270 Waldfischbach-Burgalben tagsüber von 8.30 bis 18 Uhr für den Verkehr voll gesperrt wird. Dieser Schritt sei notwendig, um die vorhandenen Nischen in der Tunnelröhre des Fehrbachtunnels mit Türen zu versehen. Außerdem werde eine Übersteighilfe im Bereich der Notrufsäule vor der Tunneleinfahrt montiert. Zuletzt war der Fehrbachtunnel im Februar gesperrt. Damals waren beide Fahrtrichtungen für fünf Stunden komplett zu. Das Bauwerk gilt als ein Nadelöhr auf der B 10. Seit Jahren laufen Bauarbeiten mit dem Ziel, die Röhre sicherer zu machen. Unter anderem wurden verschiedene Brandmeldeeinrichtungen eingebaut.