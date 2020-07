Peter Tretter hört als Sportlicher Leiter beim Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens auf und wird ab 1. August U15-Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Dies teilte der FKP am Montag mit und bestätigte damit eine RHEINPFALZ-Meldung.

Als Tretter 2019 nach sieben meist erfolgreichen Jahren als FKP-Cheftrainer mit dem überraschenden neunten Regionalliga-Platz aufhörte, äußerte er den Wunsch, mal in einem Nachwuchsleistungszentrum zu arbeiten. Ein solcher Job fand sich zunächst nicht. Also machte der 53-jährige Hinterweidenthaler, der 2012 die FKP-U19 zur Regionalliga-Meisterschaft geführt hatte, auf der Husterhöhe zunächst als Sportkoordinator und dann als Sportlicher Leiter weiter.

„Mittelfristig“ neu besetzen

n„Es war von Anfang an klar, dass wir Peter keine Steine in den Weg legen werden, wenn er ein passendes Angebot gefunden hat. Wir haben ihm in den vergangenen Jahren sehr viel zu verdanken“, betonte FKP-Präsident Jürgen Kölsch und fügte hinzu: „Wir sind froh, dass Peter zusammen mit Klaus Wagenblatt die Jugend-Planung und mit Sebastian Reich die Herren-Planung für die neue Saison abgeschlossen hat.“ Die Stelle des Sportlichen Leiters werde, so Kölsch, „mittelfristig“ neu besetzt.

Vorgänger zu Bayern München

Tretter war von 2012 bis 2019 Herren-Cheftrainer in Pirmasens, schaffte in dieser Zeit zweimal den Aufstieg in die Regionalliga und einmal als Verbandspokalsieger den Sprung in den DFB-Pokal. Bei den Regionalliga-C-Junioren des FCK wird er Nachfolger von Stefan Meißner, der ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München gewechselt ist.