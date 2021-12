Der positive Trend am Arbeitsmarkt setzt sich fort. Die Zahl der Arbeitslosen ist nach der Sommerpause im dritten Monat in Folge zurückgegangen. Damit waren im November fast 2000 Menschen weniger als arbeitslos registriert als noch im August. Inzwischen wurde das Niveau von vor zwei Jahren erreicht.

In Pirmasens waren im November 2202 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 41, beziehungsweise 1,8 Prozent, weniger als im Oktober und 157, beziehungsweise 6,7 Prozent, weniger als im November des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 10,7 Prozent im Oktober auf nun 10,5 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,7 Prozentpunkte zurückgegangen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Pirmasens 100 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 28 weniger als im Oktober und acht weniger als im November des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag noch 568 offene Stellen im Bestand.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im November 1803 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren 36 (zwei Prozent) weniger als im Oktober und 221 (10,9 Prozent) weniger als im November des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote sinkt von 3,6 Prozent im Oktober auf 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,4 Prozentpunkte zurückgegangen. Laut Arbeitgeber-Service wurden im November 68 offene Stellen gemeldet. Das waren 29 weniger als im Oktober und elf weniger als im November 2020. Insgesamt sind noch 578 Stellen unbesetzt.

Annäherung an Tiefststände

„Der Arbeitsmarkt nimmt weiterhin eine beachtliche Entwicklung. Wir beobachten, dass Unternehmen ihre Beschäftigten im Betrieb halten und gleichzeitig nach neuem Personalsuchen. Davon, dass neue Chancen entstehen, profitieren inzwischen alle Personengruppen“, stellt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, fest. „Wir hoffen nun, dass es durch die aktuellen Corona-Entwicklungen nicht wieder zu größeren Einschnitten kommt und die Wirtschaft ihren Kurs beibehält. Die Arbeitslosenquote erreichte in der gesamten Westpfalz im November das Vorkrisenniveau und kam nahe heran an die bisherigen Tiefststände seit Erhebung der Quote“, so Weißler.

Die Anzahl der offenen Stellen in der Westpfalz ist erneut angestiegen. Im November wurden 924 neue, offene Stellen gemeldet. Dadurch steigt der Gesamtbestand um 54 auf 6346 offene Stellen. „Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen übertraf erneut den bisherigen Höchstwert. Unternehmen der Westpfalz suchen händeringend nach Personal. Dies wird sich in den nächsten Jahren mit der demografischen Entwicklung noch verschärfen“, sagt Weißler.