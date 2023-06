Die in die Pfalzliga zurückgekehrten Handballer der TS Rodalben haben nach Tobias Wächter und Kai Ludy mit Max Heringer, der in Dansenberg spielte, einen weiteren Torhüter verpflichtet.

Der gebürtige Rodalber spielte noch nie bei der TSR. In der Jugend stand er beim TV Thaleischweiler im Tor, wo das A-Jugend-Team in einer Spielgemeinschaft mit dem TuS Kaiserslautern-Dansenberg agierte. In seiner bisherigen aktiven Zeit hatte er Einsätze in der ersten bis dritten Mannschaft. Vorrangig hielt er den Kasten der Verbandsliga-Mannschaft sauber. Der 20-jährige Student für das Grundschul-Lehramt sagt zum Wechsel: „Nach dem Aufstieg der TSR reizte mich die Pfalzliga, und ich finde in Rodalben eine bessere Zuschauerresonanz vor.“ Weiter unterstreicht er: „Ich kenne noch Leif Schäfer und Frederik Brödel und weitere Spieler seit den Kindergartenzeiten.“