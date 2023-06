„Der Teufelstischtrail führt euch über die schönsten Trails, die ihr um das imposante Felsengebilde finden könnt.“ So wirbt der Sportverein Hinterweidenthal für den „TTT“, wie der Traillauf genannt wird.

Am Samstag, 16 Uhr, folgt die fünfte Auflage als dritter Lauf der Wasgaucup-Wertung. Start des mit 310 Höhenmetern gespickten „Königsteufel“ über 10,5 Kilometer und des „Kleinen Teufel“ über sechs Kilometer mit 180 Höhenmetern ist um 16 Uhr am Sportheim „Am Heibertstein“. Der zwei Kilometer Teenielauf startet um 15.30 Uhr, die Bambini, die erste Lauferfahrung sammeln wollen, starten um 15 Uhr auf einem 400 Meter langen Rundkurs.

Im Vorjahr siegte im Hauptlauf der Lemberger Jens Becker in 40:24 Minuten, bei den Damen überlief die Dahnerin Anne Meier als Erste die Ziellinie in 49:23 Minuten. Der 43-jährige Becker (TV Lemberg) hat im vergangenen Jahr die Wasgaucup-Gesamtwertung gewonnen und führt auch in diesem Jahr nach seinen zwei Siegen in Hinterweidenthal und Dahn die Gesamtwertung an. Becker hält mit seiner Vorjahreszeit zudem den Streckenrekord.

Becker und Hartl führen Gesamtwertung an

Natascha Hartl bei den Damen liegt nach zwei Läufen mit zwei Siegen ebenfalls auf Platz eins der Wasgaucup-Wertung. Die Kaiserslautererin, die für die LG Rülzheim startet, hat im vergangenen Jahr die Wasgaucup-Wertung der Damen gewonnen. Sie entscheidet sich aber meist erst kurzfristig zu einem Start.

„Wir hoffen auf 150 Teilnehmer in allen Läufen“, erklärt Daniel Beck vom ausrichtenden Sportverein Hinterweidenthal. Das wären so viele wie im vergangenen Jahr. Viele der Starter entscheiden sich eher spontan zu einer Teilnahme. Das ist möglich bis 30 Minuten vor dem Startschuss. Die Anmeldegebühr beträgt zwölf Euro für den Hauptlauf, zehn Euro für die Fünf-Kilometer-Distanz, drei Euro für den Jugendlauf. Die Bambini können kostenfrei teilnehmen. Duschen und Umkleidemöglichkeiten stehen im Sportheim des SV Hinterweidenthal zur Verfügung.