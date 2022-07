Warten da nun müde Kicker inmitten der Vorbereitung? Oder ist bei den Profis von der Saar bereits der harte Kampf um einen Platz in der Stammformation entbrannt? Schwer einzuschätzen, was Neu-Oberligist FK Pirmasens da am Samstagabend im saarländischen Sulzbach erwartet.

Die Mannschaft von Trainer Martin Grieß trifft jedenfalls auf den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Anstoß ist um 18.30 Uhr, Schauplatz der Partie die Sportanlage Am brennenden Berg im Stadtteil Neuweiler. Nach vier Wochen Urlaub hat der Regionalliga-Absteiger nun zwei Wochen Vorbereitung hinter sich, die Saarbrücker stehen schon acht Tage länger auf dem Trainingsplatz.

Da geht es für den jetzt zwei Klassen tiefer kickenden FKP – bis zur Saison 2019/20 noch Liga-Rivale des FCS – vor allem darum, bei diesem Härtetest einen achtbaren Auftritt hinzulegen – vor großem Publikum übrigens: Gastgeber DJK Neuweiler erwartet rund 1000 Zuschauer. Eine Kulisse, die Maurice Schnell nicht eben gewohnt ist. Der Neuzugang von der SV Elversberg trägt aller Voraussicht nach zum zweiten Mal Blau-Weiß.

Kader komplett einsetzbar

Mit der Premiere war Schnell zufrieden, wenngleich es gegen Oberliga-Absteiger FC Speyer nur zu einem 1:0-Sieg – dank eines Eigentors – gereicht hat. „Wir hatten jede Menge Chancen“, betont Schnell, dass das Ergebnis nicht unbedingt den Spielverlauf spiegelt. Personell kann Martin Grieß aus dem Vollen schöpfen. Von Verletzungspech ist die Truppe bislang verschont geblieben.