Vor dem Pirmasenser Amtsgericht sollte sich diese Woche eigentlich ein 59-Jähriger verantworten. Doch dann schlugen die Tücken der Technik zu.

Montag, 11 Uhr, im Saal 148 im Pirmasenser Amtsgericht. Auf dem Programm steht eine Strafverhandlung gegen einen Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz. Doch schon vor Beginn gibt es Probleme im Sitzungssaal: Richterin, Protokollführer und Vertreter der Staatsanwaltschaft bekommen keinen Zugang zur elektronischen Akte. In der Folge liest der Oberamtsanwalt eine ausgedruckte Version der Anklage vor.

Demnach soll der 59-jährige Angeklagte im Juni 2025 mit einer Frau – wohl seiner getrenntlebenden oder geschiedenen Ehefrau – in deren Wohnung im Landkreis Südwestpfalz in Streit geraten sein. Als die Frau gehen wollte, soll der 59-Jährige sie am Arm gepackt und zu Boden geworfen haben, wodurch die Geschädigte mehrere Prellungen erlitten haben soll. Einige Wochen danach soll er mit einem Stein ein Fenster ihrer Wohnung eingeworfen haben. Durch den Steinwurf entstand ein Schaden von mehr als 800 Euro.

Verfahren ausgesetzt

Auch nachdem der Vertreter der Anklage die Anklageschrift verlesen hatte, funktionierte der Zugang zur E-Akte nicht. Nach mehreren Nachfragen hieß es, das Problem liege beim Telefonanbieter. Dauer der Störung: unbekannt. Nach einer Wartezeit von einer Stunde verhängte das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Ordnungsgeld von 200 Euro, ersatzweise vier Tagen Ordnungshaft, gegen eine nicht erschienene Zeugin.

Das Verfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung gegen den 59-Jährigen hat die Richterin ausgesetzt. Das heißt, es gibt in einigen Wochen einen neuen Termin.