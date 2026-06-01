War’s das mit der zweiten Meisterschaft in Folge für die Herren des TC Rot-Weiß Pirmasens?

Der Pfalzliga-Aufsteiger, mit vier Siegen gestartet, verlor das Spitzenspiel auf eigener Anlage gegen den bis dato punktgleichen TC Rot-Weiß Kaiserslautern II mit 3:6. Die Pirmasenser gingen mit einem 2:4-Rückstand in die Doppel. Im Einzel punkteten nur Maximilian Schneider (6:7, 6:4, 11:9 im hochdramatischen Match auf Position fünf gegen Luis Schick) und erwartungsgemäß der frischgebackene Pfalzmeister Pavel Petrov (6:0, 6:1 gegen Christian Classen). „Eine sensationelle Beinarbeit, er gibt immer Vollgas“, schwärmte der zuschauende Pirmasenser Trainer Jens Hublitz von Petrov. Jeweils in zwei engen Sätzen unterlagen Jonathan Roth und Stefan Gartner. Bei Christopher Ambis war’s deutlicher, Felix Schiefer gab bei 1:6, 0:1 auf.

Drei Doppelsiege hätten das Blatt noch gewendet, doch es gewannen nur Petrov/Schneider. Gartner/Ambis zogen im Match-Tiebreak den Kürzeren, Roth/Knierim holten nur drei Spiele gegen Schick und Jesper Pfingsten, den Roth bei der Einzel-Pfalzmeisterschaft geschlagen hatte.

Herren 50 auf Titelkurs

Die Pirmasenser Herren 50 stehen nach dem 5:4-Sieg im ungemein spannenden Spitzenspiel gegen den TC Kirrweiler kurz vor der Meisterschaft in der Verbandsliga. Hier stand es 4:2 nach den Einzeln. Roman Schweitzer und Thomas Riehmer setzten sich in zwei Sätzen durch, Michael Riehmer und Frederick Mack jeweils im Match-Tiebreak. Alle drei Doppel ging dann in den Match-Tiebreak. Roman Schweitzer und Thomas Riehmer holten mit einem 10:8 gegen Matte/Schneider den fünften Team-Punkt.