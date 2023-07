Die zehn ältesten Pirmasenserinnen bringen es zusammen auf 1003 Jahre. Die Männer schaffen es nach laut Statistik der Verwaltung auf 964 Jahre. Für Donnerstag, 13. Juli, lädt die Stadt Pirmasens von 13 bis 17 Uhr zum Seniorennachmittag auf den Beckenhof ein. Es wird erzählt, geschunkelt und in Erinnerungen geschwelgt. In den vergangenen Tagen hat die Verwaltung exakt 5854 Einladungen an Bürger verschickt, die mindestens 70 Jahre alt sind.

Die Chefs der Verwaltung schließen sich an, kurz nach 13 Uhr geht es los. Die beiden ältesten Anwesenden werden ausgezeichnet. Für musikalische Unterhaltung sorgt Udo Haas. Ihre Einladung können die Senioren am Stand des städtischen Seniorenbüros gegen Verzehrgutscheine eintauschen.

Die Stadt hat zwei Veranstaltungen zusammengelegt: Am selben Nachmittag findet auf dem Beckenhof auch der Tag der Ehemaligen statt, zu dem 881 Ruheständler eingeladen sind, die früher bei der Stadtverwaltung, der Bauhilfe dem Krankenhaus oder den Stadtwerken gearbeitet haben. 2015 hatten sich Personalrat und Verwaltungsspitze entschlossen, dem Tag der Ehemaligen ein neues Konzept zu geben. Danach habe das Interesse der Rentner und Pensionäre aus den Reihen der Stadt an der Veranstaltung deutlich zugenommen.

Sonderbusse der Stadtwerke bringen die Senioren zum Beckenhof. Der erste Wagen startet am Exe (Bussteig A) um 11.10 Uhr. Im 30-Minuten-Takt gibt es bis 13.40 Uhr weitere Verbindungen. Zurück geht es ab 14.10 Uhr ebenfalls im Halbstundentakt. Der letzte Omnibus fährt um 18.10 Uhr in Richtung Exerzierplatz. Die Fahrzeiten der Sonderbusse sind auf die regulären Linien abgestimmt, damit keine langen Wartezeiten entstehen. Das Einladungsschreiben gilt als Fahrkarte.

Der erste Tag der Senioren wurde 1963 gefeiert, als die Stadt auch ihren 200. Geburtstag beging. Damals hieß die Veranstaltung noch Altennachmittag. Seit 1995 hat das Fest seinen Platz auf dem Beckenhof. Die sieben Ortsbezirke haben eigene Veranstaltungen für Senioren.