70 Jahre alt ist das Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) Pirmasens, das Unternehmen durch seine Forschungen, Tests und Entwicklungsverfahren unterstützt. Am Freitag, 19. Juni, 12 bis 16 Uhr, feiert das Institut sein Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Besucher dürfen sich Labore anschauen, bei einigen Stationen selbst Geräte testen, Schuhmodelle zeichnen und mit Leder basteln.

Der Schwerpunkt des Aktionstags liegt auf dem direkten Einblick der Besucher in die Arbeit des PFI, berichtet Sarah Sprecherin Schäfer. In den Fachbereichen Physik, Chemie, Biotechnologie und dem International Shoe Competence Center gibt es stündliche Führungen. Zur Eröffnung um 12 Uhr sprechen der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Michael Ebling und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick.

Für Kinder wird eine Hüpfburg, eine Fotostation und Zuckerwatte organisiert, zudem gibt es Essen und Trinken.