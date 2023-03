Der für Donnerstag von der Gewerkschaft Verdi organisierte Streik hat Auswirkungen auf Pirmasens. Betroffen sind Teile des Stadtwerke-Konzerns. Zu einer Großkundgebung in Kaiserslautern werden aber etliche Mitarbeiter aus Pirmasens erwartet. Verdi rechnet am Donnerstag mit rund 1300 Streikenden aus der Westpfalz, die sich um 9.30 Uhr am Messeplatz Kaiserslautern treffen werden. Ab zehn Uhr soll eine Demonstration zum Stiftsplatz stattfinden, dort ist eine Kundgebung geplant. „Wir haben Angestellte des ganzen TVöD zum Streif aufgerufen“, erklärt Sabine Schunck, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin bei Verdi. Aus Pirmasens wollen Mitarbeiter des Krankenhauses, der Stadtverwaltung, der Stadtwerke, der Kreissparkasse und der Arbeitsagentur am Streik teilnehmen, schildert Schunck.

Die Stadtwerke teilen mit, dass wegen des Streiks am Donnerstag der komplette Busverkehr eingestellt wird. Es fahren weder Schüler- noch Linienbusse. Auch die Mobilitätszentrale im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz bleibe geschlossen. Lediglich der Ruftaxi-Verkehr (Telefon 06331 876-276) fahre. Die Busse der QNV auf den städtischen Linien 203, 207 und 210 seien nicht vom Streik betroffen und fahren planmäßig. Die Regionalbusse aus dem Umland von Pirmasens fahren ebenfalls planmäßig. Die Verkehrsbetriebe weisen darauf hin, dass Fahrgäste, die aus dem Umland mit dem ÖPNV nach Pirmasens kommen, weder innerstädtische Anschlüsse noch Anschlüsse über Zubringerbusse zu den Schulen erhalten.

Plub geöffnet

Kundenservice und Kundenberatung der Stadtwerke haben trotz Streiks geöffnet. Ein Besuch sei nur nach Terminvereinbarung möglich.

Bei den Stadtwerken sei der Empfang ganztägig besetzt. Die Stadtwerke seien telefonisch und persönlich während der regulären Öffnungszeiten erreichbar. Darüber hinaus stehen der Mitteilung zufolge alle Notdienste der Stadtwerke zur Verfügung. Das Plub ist nicht vom Streik betroffen und hat regulär geöffnet.