Ab Montag darf wieder auf dem Wasserspielplatz am Rheinberger getobt und gespritzt werden. Passend zum schönen Wetter hat die Stadtverwaltung die Arbeiten zur Instandhaltung des interaktiven Spielplatzes abgeschlossen. Wegen der großen Hitze in den vergangenen Jahren sei der Spezialbelag auf den Spielflächen beschädigt gewesen und musste erneuert werden, begründete Maximilian Zwick von der Pressestelle der Stadtverwaltung die Arbeiten. „Solche Arbeiten können aus bautechnischen Gründen nur bei einer entsprechenden Witterung erledigt werden“, meinte Zwick auf die Frage, wieso ausgerechnet immer bei schönstem Wetter an der Anlage gearbeitet wird, wenn eigentlich dort gespielt werden sollte.

Im vergangenen Sommer wurde bereits eines der Spielfelder saniert, da es dort im Juni 2019 zu einem Unfall kam. Ein Mädchen hatte sich an der Kante das Bein auf einer Länge von 15 Zentimetern aufgeschlitzt. Der Belag hatte sich von der Einfassung gelöst, die dann wie ein Messer in das Bein schnitt. Die Familie des Mädchens hatte vor Gericht 1000 Euro Schmerzensgeld von der Stadt erstritten.

Die Arbeiten am Wasserspielplatz werden zusammen mit der Installation von Fallschutzmatten an der Riesenschaukel im Strecktalpark rund 22.000 Euro kosten. Hier dauern die Arbeiten noch. An der Schaukel war der Wall nur mit Lehm und Oberboden befestigt, was sich nicht bewährt habe, wie Zwick erläuterte. Die Fläche wurde jetzt mit Gummikantensteinen eingefasst und bekommt noch einen Gummibelag.