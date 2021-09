Zwischen Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 18.35 Uhr, brachen vermutlich mehrere Täter die zum Sportplatz gelegene Tür des Herschberger Sportheims auf. Im Inneren des Sportheims wurden weitere Türen aufgebrochen und Räume durchsucht. Gestohlen wurden unter anderem Fußbälle, mehrere Flaschen Alkohol, Getränke, ein Laptop der Marke Acer, ein Zigarettenautomat der Firma Hall und ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei 5000 Euro. Sie bittet unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.