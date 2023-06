Ob beim Springen auf dem Bungee-Trampolin, beim Zielen auf die Fußball-Dartscheibe oder beim Erklimmen der Kletterwand: Beim 38. Spielfest am Eisweiher, das am Sonntag, 9. Juli, stattfindet, gibt es Spielangebote für Kinder- und Jugendliche aller Altersklassen.

Mit 46 teilnehmenden Vereinen, Verbänden und Organisationen knackt das Spielfest in diesem Jahr erneut einen Rekord. Rund 12.000 Besucher waren es im vergangenen Jahr und 45 Teilnehmer insgesamt. „Das letzte Spielfest hat gezeigt, dass es eine Großveranstaltung in Pirmasens ist“, erläutert Oberbürgermeister Markus Zwick. Von 10 bis 18 Uhr können die jungen Besucher Spiel- und Sportangebote wie das Bogenschießen, das Kinderschminken oder die Hüpfburg ausprobieren. Alle Aktivitäten sind dabei kostenlos und werden von den Vereinsvertretern betreut und erklärt.

Insgesamt sind die 46 Vereine und Verbände mit rund 350 ehrenamtlichen Helfern im Einsatz. Der Lions-Club Pirmasens unterstützt das Spielfest mit der Finanzierung der Großspielgeräte und ist vor Ort, um die jungen Besucher mit kostenlosem Eis zu versorgen. Ziel der Veranstaltung soll es sein, Kindern und Jugendlichen die ganzjährigen Angebote der Vereine und Verbände näher zu bringen sowie mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.

Interesse an Vereinen wecken

„Aus diesem Grund bieten wir auch in diesem Jahr wieder den Vielseitigkeitswettbewerb an“, verrät Stadtjugendpflegerin Bettina Walnsch. Damit soll das Interesse am Vereinsleben geweckt und Hemmungen abgebaut werden. Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen sich die Kinder und Jugendlichen zu Beginn des Festbesuchs einen Laufzettel besorgen. Bei den Vereinen und Verbänden gibt es dann Stempel, wenn sie verschiedene Aufgaben erledigt haben.

An den Anmeldezetteln des Vielseitigkeitswettbewerbs sehe man, dass das Einzugsgebiet über die Grenzen von Pirmasens hinausgehe. „Wir haben Besucher aus der Vorderpfalz, aus Frankreich und aus dem Kreis Kaiserslautern“, erläutert Thorsten Kuntz, Mitarbeiter im Amt für Jugend und Soziales, bei dem die Fäden der Organisation zusammenlaufen. Das Spielfest habe eine Dimension, die in dieser Form in der Region einmalig sei.

Anreise mit Linienbus und Ruftaxi

Abgerundet wird der Sonntag durch ein Bühnenprogramm, bei dem sich mehrere Tanzgruppen präsentieren – darunter beispielsweise Gruppen des Turnvereins, des Carnevalvereins oder des Tanzclubs Silbercasino. Die Gesamtkosten der Veranstaltung von rund 13.000 Euro werden vom Amt für Jugend und Soziales getragen. Für das Spielfest wurden in diesem Jahr Plakate und Hinweisschilder neu entworfen. Die Stadtsilhouette erstrahlt nun in der Farbe Lila auf dem Werbematerial.

Anreisen können Besucher sowohl mit dem öffentlichen Personennahverkehr als auch mit dem Auto. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Mitfahrerparkplatz in der Landauer Straße, beim Pirmasenser Luft- und Badepark sowie bei der Firma Karl Hornung. Wer mit dem Bus anreisen will, kann die Linie 201 nehmen, die vom Exerzierplatz ab 12.35 Uhr alle 60 Minuten zur Haltestelle Plub fährt. Zuvor fährt ein Ruftaxi von 8.20 bis 11.20 Uhr mit entsprechender Vorbestellung ab dem Exerzierplatz zum Plub.