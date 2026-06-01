Ein besonderes Samstagsprogramm hatte Lotta Christ, Jung-Schiedsrichterin und Fußballerin bei der SG Thaleischweiler-Fröschen.

Beim viel Spaß machenden Westpfalzpokal-Finaltag im Mädchenfußball „Auf der Platte“, dem Rasenplatz der SGT, spielte die 13-Jährige aus Rodalben zunächst im D-Juniorinnen-Endspiel eine klasse Partie. Im Anschluss pfiff sie noch das Finale der C-Juniorinnen. Respekt! Beide Male siegte die „Girlspower“-Abteilung der SG Thaleischweiler-Fröschen.

Während beim 2:1 (1:0) der D-Mädchen gegen den SV Kottweiler-Schwanden bis in die Verlängerung trotz Hitze gezittert wurde, setzte sich die C I im vereinsinternen Finale gegen die C II sicher mit 4:0 (3:0) durch. Nach den Meisterschaften in der Landesliga und den am Samstag realisierten Pokalsiegen für die D- und C-Mädchen ging es für die U14-Kickerinnen in „Tretters Partykeller“ weiter, während die D-Mädchen (U12) am Donnerstag schon wieder „auf der Platte“ stehen. Ab 11.30 Uhr spielen an Fronleichnam die drei Sieger aus den Bezirkspokalen um den Verbandspokal. Thaleischweiler trifft dann in 30-minütigen Partien auf die JSG Schifferstadt/ Waldsee und den Gewinner des Rheinhessen-Finals zwischen Mainz 05 und Wormatia Worms. „Das ist für die Mädels und uns Trainer richtig schön aufregend“, sagte die strahlende U12-Trainerin Vanessa Weinkauff nach dem Sieg im spannenden Bezirkspokalfinale.

Dezenter Trainerhinweise wegen der Fingernägel

Ella Zäuner und Adriana Dickey setzten die ersten Ausrufezeichen für die von Christian Roth, Waldemar Selheim, Niklas Gabriel und Vanessa Weinkauff trainierten D-Juniorinnen der SGT. Wann immer die beiden laufstarken Mädels auf Offensive umschalteten, wurde es gefährlich vor dem Tor von Gäste-Keeperin Victoria Wirkus. Aber auch das: Nach einem Fehlpass von Ella Zäuner lief Kate Buckley alleine auf Lotta Christ zu, aber die SGT-Innenverteidigerin aus Rodalben glänzte nicht nur hier mit Zweikampfstärke und gutem Stellungsspiel.

Immer wieder waren die Englischkenntnisse von Schiedsrichter Achim Mayer gefordert, denn Kottweilers Trainer Matt Langley und einige seiner Spielerinnen kommen aus den USA. Die erste ganz dicke Torchance hatten die Gäste. Annabelle Barnes war über rechts durch und traf aus spitzem Winkel den Pfosten. Im Gegenzug das 1:0 (20.): Adriana Dickey hatte aus 20 Metern abgezogen, und der Aufsetzer flutschte Kottweilers Torhüterin, irritiert von der nachsetzenden Leni Weinkauff, durch die Hände. „Nicht so ernst, Mädels: Fußball soll Spaß machen!“, rief Coach Christian Roth und gab gleich darauf schmunzelnd einer Spielerin den wohlgemeinten Hinweis: „Du sollst nicht nach deinen Fingernägeln schauen, sondern auf den Ball. Die Nägel kommen nachher wieder dran.“

D-Jugend: Zäuner trifft in der Verlängerung

Ein Lupfer von Ella Zäuner landete auf dem Tornetz. Rosalie Keller gewann den Zweikampf gegen die viel größere Mackenzie Holland und erntete Applaus. Kottweiler machte in Halbzeit zwei mehr Druck, kam gefährlich über die Außen und setzte auch auf Weitschüsse. Als kaum noch jemand damit rechnete, weil auch SGT-Torhüterin Catherina Commercon absolut sicher agierte, da passierte es. Schiedsrichter Mayer entschied auf Handspiel, und der Freistoß von Kottweilers Elissa Reid rutschte unter der Keeperin durch – 1:1 (55.). Damit Verlängerung.

SGT-Coach Roth setzte nun wieder auf die offensivere Variante. Ella Zäuner wurde zurück in den Sturm beordert. Sie fackelte nicht lange, setzte bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit einen 20-Meter-Schuss an, der Ball sprang vor Kottweilers Torhüterin auf und schlug dann hinter ihr im Netz ein – 2:1. Abpfiff und Riesenjubel. Während aus dem Lautsprecher „So sehen Sieger aus!“ ertönte, drehte über dem Platz ein Storch seine Runden.

C-Jugend: SGT-C1-Team besiegt die eigene Zweite

Im anschließenden Finale der C-Juniorinnen spielte Thaleischweiler gegen Thaleischweiler. „Der Pokalsieg ist uns schon vor dem Anstoß sicher“, sinnierte Trainer Michael Tretter schon vor dem Anpfiff von Schiedsrichterin Lotta Christ. Durch die Treffer von Karlotta Augustin (8.), Marie Lechner (26./28.) und Ermina Berisha (46.) siegte die C I mit 4:0 und holte sich nach der Meisterschaft in der Landesliga auch noch den Pokalsieg.

Am Donnerstag steigt ab 15 Uhr „Auf der Platte“ auch noch die Verbandsmeisterschaft der Ü32-Frauen. Die SG Thaleischweiler/Heltersberg spielt dabei gegen den SV Bretzenheim (15.21 Uhr), Fortuna Göcklingen (16.24 Uhr), den TuS Wörrstadt (17.27 Uhr) und den SV Ober-Olm (18.09 Uhr).