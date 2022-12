Über eine Woche lang haben Betrüger einen 75-jährigen Pirmasenser immer wieder kontaktiert und ihn durch erlogene Geschichten um viel Geld gebracht. Sie teilten dem Senior zunächst mit, dass er in einem kostenlosen Gewinnspiel 28.500 Euro gewonnen hätte, zunächst aber 1000 Euro für die Versicherung der Summe in Form von Google-Play-Karten zahlen müsste. In mehreren weiteren Gesprächen brachten die Betrüger den Pirmasenser dazu, insgesamt 17.000 Euro für Google-Play-Karten auszugeben. Erst Bekannte klärten den Senior darüber auf, dass er Opfer von Telefonbetrügern geworden war, berichtet die Polizei.