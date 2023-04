Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 25 Jahren steht die Notfallseelsorge in der Stadt und dem Landkreis Menschen in akuten Notsituationen bei. Was aus der Idee zweier ehemaliger Pirmasenser Pfarrer geboren wurde, hat sich als seelsorgerische Institution in der Region etabliert. 16 Frauen und Männer kümmern sich unmittelbar, überkonfessionell und professionell um das Wohl der Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten müssen.

Ende September 1996 entstand in Pirmasens und Umgebung die kirchliche Notfallseelsorge. Die beiden Pfarrer Andreas Kleppel und Wulf Pippart, die damals Station in Pirmasens machten, riefen andere