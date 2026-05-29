Eine 84 Jahre alte Fahrerin hat am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der B427 zwischen den Gewerbegebieten Dahn 2 und Dahn 1 die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist eine etwa 3 Meter hohe Böschung hinuntergefahren. Sie kam im angrenzenden Wiesengelände zum Stehen und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Als Ursache nennt die Polizei einen möglichen Schwächeanfall. Das Auto wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg den Wagen. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei rund 5000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung sperrte die Polizei die B427 rund eine Stunde phasenweise voll. Die Feuerwehr Dahn war mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz.