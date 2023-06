Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich wollte Felix Assel nur für ein Jahr Spielertrainer des SC Weselberg sein. Doch nun macht der angehende Lehrer beim Fußball-Bezirksligisten weiter – zumindest bis Sommer 2022.

„Ich kann mein Referendariat in Kaiserslautern machen. Hätte ich umziehen müssen, wäre ich heute wohl kein Trainer mehr in Weselberg“, sagt der 27-Jährige, der auch in