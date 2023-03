Nach dem Fahrer eines blauen Audi A 4 mit Pirmasenser Kennzeichen fahndet die Polizei. Auf den noch Unbekannten kommt Unangenehmes zu: Der Mann hat am Montagmorgen ein „hochgefährdendes Verhalten“ an den Tag gelegt und eine BMW-Fahrerin in große Gefahr gebracht, so die Polizei.

Zwischen 6.30 und 6.45 Uhr war der Audi auf der B10 von Pirmasens kommend Richtung A8 unterwegs, als er hinter dem Fehrbachtunnel mit etwa Tempo 90 einen weißen BMW 1 überholte. Danach aber scherte er ein und bremste abrupt, so dass auch die 35-jährige BMW-Fahrerin stark bremsen musste, um nicht aufzufahren. Der Audifahrer fuhr zunächst nur noch mit Tempo 60, ließ aber die Frau nicht überholen, sondern wechselte ohne Vorwarnung selbst auf die Überholspur, sodass die BMW-Fahrerin erneut bremsen musste.

Nachdem sie dann doch noch überholen konnte, drehte der Audi auf, so dass die Frau beim Wechseln auf die rechte Fahrbahn zum dritten Mal große Mühe hatte, einen Unfall zu vermeiden. Zu allem Übel zeigte der Audi-Fahrer der Frau den ausgestreckten Mittelfinger, fuhr auf dem Standstreifen rechts neben der Frau her und versuchte, den BMW auf die Überholspur zu drängen. Auf Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer hofft die Polizei Zweibrücken, Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.