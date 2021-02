Die Rotary-Clubs Pirmasens und Pirmasens-Südwestpfalz sowie der Lions-Club engagieren sich gemeinsam in der Pandemie und haben 4500 medizinische Masken im Wert von 3000 Euro an verschiedene Einrichtungen gespendet.

Möglich wurde das laut Rotariern durch die Heinrich-Kimmle-Stiftung, die seit Beginn der Corona-Pandemie Hygiene- und Desinfektionsartikel sowie Handschuhe, Schutzschilde und Masken bezieht und auch vertreibt.

Abnehmer für die zu spendenden Masken seien schnell gefunden worden: Annette Martin, Leiterin des Caritas-Zentrums, Carsten Steuer vom Diakoniezentrum, Harald Reisel aus Dahn für die Kolpingfamilie Dahn-Pirmasens mit ihrer angeschlossenen Kleiderkammer und Annette Peetz von der Tafel Zweibrücken. Auch André Wünstel, Schulleiter der Grundschulen Dahn und Busenberg, hatte Interesse. Dort kam das Angebot gerade rechtzeitig zum Beginn des Präsenz-Unterrichts am 22. Februar. „Hier konnten die begehrten und speziellen FFP2- und OP-Masken für Kinder gleich morgens verteilt werden“, schreiben die Rotarier.

Die drei Clubs freuten sich nach eigener Aussage, auch in Pandemie-Zeiten „in freundschaftlicher Verbundenheit miteinander wohltätig zu wirken“. Zwar erziele man „über persönliche Kontakte die besten Ergebnisse“, doch funktionierten die Netzwerke auch in Zeiten, in denen persönlicher Kontakt nur eingeschränkt möglich ist.