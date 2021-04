Am Sonntag sollen Biker und Autofahrer am Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben im Vorbeifahren gesegnet werden. Diakon Steffen Dully steht zwischen 15 und 16 Uhr am Eingang des Wallfahrtshofs. Wer mit Fahrrad, Motorrad oder Auto am Hoftor hält, wird auf Wunsch gesegnet. Dabei sollen die Abstandsregeln gewahrt werden, versichert der Wallfahrtsort. Die Rosenberger Biker-Wallfahrt fällt coronabedingt aus. „Wir tragen aber trotzdem gerne dazu bei, dass die Saison mit dem Segen Gottes eröffnet werden kann“, so Dully. Radlern verspricht er: „Wer mit reiner Muskelkraft den Rosenberg hinaufstrampelt, für den überlegen wir uns noch etwas.“