Am Donnerstag stellten sich die drei Bewerber für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Harald Hatzfeld, Felix Kupper und Klaus Weber, beim RHEINPFALZ-Kandidatenforum den Fragen der Redaktionsleitung der „Pirmasenser Rundschau“. Der Offene Kanal Südwestpfalz hat die Diskussionsrunde in der Pirmasenser Citystar-Jugendherberge aufgezeichnet und am Freitag erstmals gesendet. Die Sendung ist jederzeit in der Mediathek des Offenen Kanals abrufbar, mit Hilfe eines Smartphones lässt sich der hier abgebildete QR-Code auslesen, es öffnet sich dann der Link zum Video. Das RHEINPFALZ-Kandidatenforum wird im Programm des Offenen Kanals Südwestpfalz regelmäßig bis zur Wahl am 27. März zu sehen sein. Die nächsten Sendetermine sind am Montag um 19.30 und 22.30 Uhr sowie am Donnerstag, 17. März, um 18 und 21 Uhr. Weitere Termine veröffentlicht der Offene Kanal in seiner Programmübersicht. Der Offene Kanal ist im Kabelfernsehen und über Satellit zu empfangen.