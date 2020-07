Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass ein randalierender Jugendlicher in der Geiselberger Hauptstraße mehrere Autos beschädigt habe. Den Beamten gelang es, den Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Er gab zu, die Außenspiegel von drei Autos abgetreten zu haben, so die Polizei. Doch damit nicht genug: Kurz darauf entblößte sich der junge Mann aus dem Raum Kaiserslautern und beleidigte die Beamten. Da sich der stark betrunkene Randalierer nicht beruhigen ließ, musste er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Auf ihn kommen drei Strafanzeigen zu. Die Polizei Waldfischbach bittet um Hinweise, insbesondere zu weiteren beschädigten Fahrzeugen.