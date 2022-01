Einen Schaden von 50.000 Euro haben Unbekannte am Alten Friedhof verursacht. Die Polizei hat am Wochenende mitgeteilt, dass auf dem Areal zwei Denkmäler beschädigt wurden. Der oder die Täter hätten unter anderem einen Behälter, der wohl mit Rattengift gefüllt war, auf einen Marmorstein geworfen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 in Verbindung zu setzen. Wer möchte, kann sich auch per Mail an die Ermittler wenden: pipirmasens@polizei.rlp.de.