Radsprint ist in der Disziplingruppe Schnelligkeit eine in Pirmasens beliebte Möglichkeit zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.

Wer ausdauernd und schnell ist, Kraft und eine gute Koordination besitzt, hat beste Voraussetzungen, das Deutsche Sportabzeichen zu erlangen. Sportabzeichen-Routiniers sind die meisten der Frauen und Männer, die an diesem Freitag auf der Pirmasenser Husterhöhe in die Pedale treten, um in der Disziplin Radsprint zu punkten.

Ideale Strecke

Kaum ein Auto verirrt sich auf die langgezogene Massachusetts Avenue entlang des Medical Centers der US-Army. „Das ist eine ideale Strecke für uns, um das Radfahren anzubieten“, sagt Werner Frankenstein, Prüfer der Pirmasenser Sportabzeichen-Gruppe und Vorsitzender des Radsportvereins Pirmasens. Er hat den Streckenabschnitt ausgewählt, er stoppt die Zeiten und protokolliert fürs Sportabzeichen. 200 Meter sind mit fliegendem Start zu absolvieren. Das Ganze ist eine Option in der Disziplingruppe „Schnelligkeit“. Nach offiziellem Terminus wird dabei „Frequenzschnelligkeit bei zyklischen Bewegungen“ abgeprüft, also sich wiederholende, gleichmäßige Bewegungen mit höchster Geschwindigkeit gegen geringe Widerstände bei kurzen Belastungszeiten.

Beliebter Radsprint

In der Praxis kommen dabei je nach Alter der Kandidaten 30, 50 oder 100-Meter-Läufe infrage, 25 Meter Schwimmen, Gerätturnen oder eben 200 Meter mit dem Rad. „Bei uns habe ich den Eindruck, dass den Leuten das Radfahren richtig Spaß macht“, kommentiert Frankenstein die Tatsache, dass sich im Bereich Pirmasens und Umgebung ein hoher Prozentsatz der Teilnehmer für den Radsprint entscheidet. Rund die Hälfte aller Sportabzeichen-Aspiranten sausen über die Massachusetts Avenue auf der Jagd nach Bronze, Silber und Gold.

Gold mit 15 Sekunden

Ein 50-jähriger Mann beispielsweise darf sich, um das Abzeichen in Bronze zu erlangen, eine halbe Minute Zeit lassen. Für Silber sind 24 Sekunden verlangt, und wer Gold haben möchte, muss nach 18 Sekunden über die Ziellinie rollen. Bei Ü50-Frauen liegen die Werte bei 32, 28 und 23,5 Sekunden. Männer im Alter von 20 bis 34 Jahren müssen für Gold die 200 Meter in 15 Sekunden schaffen.