Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überflutete Straßen und Keller sind längst kein Phänomen mehr, das nur an großen Flüssen auftritt. Vor allem der sogenannte Starkregen sorgt zunehmend für Probleme. Die Stadt Pirmasens will sich gegen solche Vorfälle bestmöglich wappnen. Aber 100-prozentige Sicherheit wird es wohl nicht geben.

Was ist Starkregen?

Fachleute verstehen darunter, dass große Niederschlagsmengen in kurzer Zeit runterprasseln. Das geschieht meist in einem räumlich begrenzten