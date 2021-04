Über einen „hinterlistigen Angriff“, der sich am Freitag in Pirmasens abgespielt haben soll, informierte die Polizei am Wochenende. Den Angaben zufolge soll es kurz nach 20 Uhr an der Wohnung eines 22-Jährigen in der Bitscher Straße geklingelt haben. Der Mann öffnete daraufhin die Tür. Dann sei ihm sofort von einer unbekannten Person Pfefferspray in die Augen gesprüht worden. Das Spray habe auch die schwangere 21-jährige Lebensgefährtin des Mannes getroffen. Der 22-Jährige habe daraufhin sofort wieder die Wohnungstür geschlossen, so dass der den Täter nicht sehen konnte. Durch ein Fenster habe er jedoch zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, die wegrannten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.