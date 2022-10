Wegen krankheitsbedingtem Personalmangel wird ab Freitag, 7. Oktober, bis zunächst Sonntagabend, 9. Oktober, der Bahnverkehr zwischen Schopp und Pirmasens eingestellt. Das hat der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mitgeteilt. Zwischen Kaiserslautern und Schopp fahren die Züge den Angaben zufolge nach dem üblichen Fahrplan. Für den Abschnitt südlich von Schopp bemühe sich DB Regio um den kurzfristigen Einsatz von Bussen. Die Ausnahmen bilden lediglich der Schüler- und Berufsverkehrszug am Freitag: Abfahrt am Pirmasenser Hauptbahnhof um 6.37 Uhr, Zugnummer 12806, sowie dessen Zubringer aus Kaiserslautern für die Fahrzeugbereitstellung, die Regionalbahn mit der Zugnummer 12803. Dieser Zug kommt in Pirmasens an um 6.08 Uhr). Diese beiden Züge werden nach dem üblichen Fahrplan gefahren.

Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd weist darauf hin, dass die Bahnsteige im Bahnhof Schopp nicht barrierefrei sind, so dass das Umsteigen mit Kinderwagen und Gehhilfen oder Rollstühlen nur mit Hilfe möglich ist. Eine Radmitnahme in den Bussen sei grundsätzlich nicht möglich. Ob der Zugverkehr ab kommenden Montag nach dem üblichen Fahrplan gefahren werden kann, sei nicht absehbar. Reisende werden gebeten, sich unbedingt über den DB Navigator oder die Online-Auskunft der DB im Internet darüber zu informieren, ob es an den kommenden Tagen einen Bahn- oder Busverkehr geben wird.