Aufgrund eines akuten Personalmangels muss das Felsland Badeparadies in Dahn übers Wochenende seine Öffnungszeiten reduzieren. Am Freitag und Samstag öffnet das Bad von 14 bis 21 Uhr, die Sauna von 14 bis 22 Uhr. Am Sonntag sind Bad und Sauna von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Ab Montag, 3. April, ist das Felsland Badeparadies wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet, das Bad von 9 bis 21 Uhr und die Sauna von 10 bis 22 Uhr. An Sonn- und Feiertagen sind ist Bad von 9 bis 20 Uhr, die Sauna ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet.