Was der Gemeinderat Hinterweidenthal im Dezember beschlossen hat, wird jetzt umgesetzt. In der Bahnhofstraße und im Bereich Dorfpark werden in den nächsten beiden Wochen zwei Parkscheinautomaten aufgestellt und in Betrieb genommen. Dann werden die Parker zur Kasse gebeten. Ein Automat wird im Bereich des „Bahnhöfels“, ein zweiter im Bereich Dorfpark montiert. Wohnmobile dürfen nur im Bereich Dorfpark parken. Ein 24-Stunden-Ticket kostet acht Euro, ein Tagesticket für ein Auto drei Euro, ansonsten werden 50 Cent pro Stunde für Kurzzeitparker erhoben. Bereits in Betrieb ist ein dritter Automat auf dem Parkplatz „Erlebnispark Teufelstisch“, dort kostet ein Busparkplatz acht Euro pro Tag.