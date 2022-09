Nach zweieinhalb Jahren Corona-Zwangspause gehts mit der beliebten Pirmasenser Konzertreihe Park Song weiter. Am 29. September startet in Kuchems Brauhaus die 133. Auflage.

Wie immer sind drei Formationen oder Solokünstler am Start. Diesmal werden das Vater-Sohn-Duo Double Z aus Dahn, Sarah Simon aus Lemberg und Park Song-Organisator Klaus Reiter mit 3 of Us die Bühne entern.

Sarah Simon aus Lemberg tourte viele Jahre mit ihrem Vater Jupp (Ex-The D-Fact) durch die gesamte Republik. Zeitweilig war die junge Frau nach Irland ausgewandert und verdingte sich dort als Straßenmusikerin. Inzwischen tritt sie unter dem Künstlernamen Strawberrie wieder in heimischen Gefilden als Sängerin und Gitarristin auf. Bedingt durch ihre langjährige Erfahrung als Straßenmusikerin verfügt Simon über eine überaus kräftige, ausdrucksstarke Stimme und ein routiniertes Gitarrenspiel. Auf ihrer Setlist stehen „Zombie“ (Cranberries), „Me and Bobby McGee“ (Janis Joplin), „You're the Voice“ (John Farnham) oder „Crazy“ (Gnarls Barkley).

Trio 3 of Us

Klaus Reiter ist schon seit Jahren in wechselnden Besetzungen (2 of Us, 3 of Us) unterwegs. Mit der Kaiserslauterer Sängerin Jutta Knebel hat er schon des Öfteren musiziert. Sie hat eine wandelbare Stimme, die verträumt und zart, aber auch kräftig und voluminös klingen kann. Knebel fühlt sich bei Balladen und im eher rockigen Bereich wohl. Das Trio wird durch den erfahrenen Geiger Philip Freyer (Storytellers) aus dem Großraum Zweibrücken vervollständigt. Das Trio wird Songs von den Dixie Chicks spielen.

Double Z

Um Michael Zobeley hatten sich die Veranstalter jahrelang vergeblich bemüht, nun ist es gelungen, ihn für einen Auftritt zu gewinnen. Der Sänger und Gitarrist aus Dahn debütiert beim Park Song. „Zobbel“, wie er genannt wird, ist schon jahrzehntelang eine feste Größe in der regionalen Szene. Er war der Kopf von Indian Summer, einer Band, die in den 90er Jahren recht erfolgreich war.

Seither ist Zobeley jedoch vorwiegend als viel gebuchter Solist – auch überregional – unterwegs. Inzwischen hat er Verstärkung bekommen und tritt mit seinem Sohn Elias (Gitarre und Gesang) als Double Z auf. Das Programm des Duos enthält Songs von den Beatles, Cat Stevens, Creedence Clearwater Revival, Coldplay und Ed Sheeran.

Info

Beginn 19.30 Uhr. Eintritt frei, Hutsammlung. Diese Spenden werden einem gemeinnützigen Zweck zugeführt. Wer aktiv teilnehmen möchte, kann sich unter Telefon 06331 803008, 0176 96356877 oder der E-Mail an klausreiter1877@googlemail.com melden. Infos: parksong.de.