Der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern plant einen Osterputz an den Straßenrändern: Unter anderem im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeistereien Dahn und Waldfischbach-Burgalben wird der Müll eingesammelt, der seitlich der Straßen weggeworfen wurde. Im ganzen April sollen sich mehrere Fremdfirmen darum kümmern. Insgesamt geht es laut LBM um 285 Kilometer Bundes-, 270 Kilometer Landes- und 85 Kilometer Kreisstraßen. 30.000 Euro soll das kosten. Schilder werden auf die Arbeiten hinweisen. Autofahrer sollen vorsichtig fahren, um die Arbeiter am Straßenrand nicht zu gefährden.