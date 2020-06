Nachdem wochenlang keine weitere Corona-Infektion in der Südwestpfalz entdeckt worden war, hat das Gesundheitsamt des Landkreises, dessen Zuständigkeitsbereich auch die Städte Pirmasens und Zweibrücken umfasst, am Montag einen weiteren Covid-19-Fall gemeldet. Demnach hat sich eine Person aus Zweibrücken mit dem Coronavirus Sars-Cov2 infiziert. Die Frau hatte einen Gast aus Norddeutschland, der nach seiner Rückkehr ebenfalls positiv gestestet wurde, berichtete Kreissprecher Thorsten Höh. Weitere Infizierte sind nicht bekannt: Von den 174 Personen, die positiv getestet wurden, sind 169 genesen und vier gestorben. Seit Freitag finden alle Infekt-Sprechstunden und Tests in der Infektambulanz in der Pirmasenser Messehalle statt. Die Anzahl der Terminanfragen und Abstriche sinkt weiter, teilte die Kreisverwaltung mit. Termine werden über die Kreis-Hotline vergeben (Telefon 06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder die landesweite Hotline (0800/9900400). Informationen gibt es auf der Homepage des Kreises.