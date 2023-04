Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer bin ich? Was kann ich? Diesen Fragen geht das Berufsorientierungsseminar „Mein mutiger Weg“ auf die Spur, für das die Hauensteiner Gründer Pascal und Frederic Keller in der vergangenen Woche mit dem Zukunftspreis Westpfalz Award ausgezeichnet wurden. Am Donnerstag gastierte das Mutmacher-Team an der Käthe-Dassler-Realschule Plus.

Als eine Art „moderne Berufsberatung“ sieht Mutmacher Patrick Piel das Seminar, das er mit Annika Schiefer und Alwin Pianka leitet. Er selbst ähnelt in seiner Rolle einem Entertainer,