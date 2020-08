Konzert am Samstag auf der Pirmasenser Husterhöhe

Corona hat immer noch alles im Griff – fast alles. Das Lager 14 in Pirmasens wagt den Befreiungsschlag. Die Organisatoren des Musikclubs, die auch das Pirmasenser Autokino auf die Beine gestellt hatten, laden nun wieder zu einem Konzert in die eigene Location ein – in den heimischen Garten des Clubs in der North Carolina Avenue 5.

Die Band, die erst ein Autokino-Konzert auf dem Baseballplatz auf der Husterhöhe geben sollte, spielt nun im Garten. Dabei bieten die Musiker von Still Collins übrigens viel mehr als die Hits von Phil Collins, finden die Macher des Lager 14, denn immerhin stünde auch noch die Musik von Genesis auf dem Programm. Die Illusion sei perfekt, die Musik ginge unter die Haut und ins Bein, kündigen die Organisatoren weiter an.

Still Collins, das sind Sänger Sven Komp, Katja Symannek (Backgroundgesang), Uli Opfergelt an der Gitarre, Wolfgang Braun und Christoph Wüllner (Keyboards), Markus Hartmann am Bass und Martin Littfinski am Schlagzeug. In Pirmasens haben sie durch zahlreiche Auftritte in den zurückliegenden Jahren viele Fans.

Gegründet im Herbst 1995 schauen die Bandmitglieder auf inzwischen 25 Jahre Bandgeschichte zurück. Was in einem kleinen Musiklokal für wenig Eintritt begann, ist heute einer der renommiertesten Acts der europäischen Tributeband-Kultur, der mittlerweile mehr als 1500 Mal auf der Bühne stand. Die Konzerte mit dem ehemaligen Genesis-Sänger Ray Wilson oder dem WDR-Funkhausorchester und Sydney Youngblood sind einige der Sternchen, die sich die Band Still Collins in den letzten Jahren ans Revers geheftet hat.

