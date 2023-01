„Neutral, unverbindlich, Hilfe zur Selbsthilfe.“ So fasst Michael Sester, Berater bei der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, seine Tätigkeit knapp zusammen.

Sester ist zuständig für Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz und ist einer von drei Beratern, die vor allem Berufstätige mit dem Wunsch nach beruflicher Veränderung in ihren Sprechstunden sitzen haben. Beispielsweise Selbstständige – er nennt Immobilienmakler oder Hebammen - , die sich umorientieren möchten, Rat suchen. „Die meisten gehen bei uns gestärkt aus den Gesprächen heraus“, hat der Berater beobachtet. Viele fühlten sich bestärkt und blickten, angesichts aufgezeigter Möglichkeiten zur Veränderung, optimistischer in die Zukunft. Zumal viele sich und ihre im Berufsleben erworbenen Fähigkeiten unterschätzten.

Sester hat, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt, sich vor einigen Jahren innerhalb der Agentur für die Beratung Erwachsener, die im Berufsleben stehen entschieden. „Ich wollte das ganz bewusst machen, es ist sehr, sehr abwechslungsreich.“ In Pirmasens ist Sester regelmäßig im Bürgercafé Mittendrin in der Hauptstraße zu finden. Der nächste Termin ist am 16. Januar, 16 bis 18 Uhr. „Die Sprechstunden sind offen, wir arbeiten da ohne Terminierungen, die Beratung kann sogar anonymisiert erfolgen“, unterstreicht Sester. Dazu gibt es telefonische Sprechstunden zu ausgewählten Themen, diese finden an jedem zweiten Dienstag im Monat statt (Telefon: 0631 3641130), das Programm steht auf der Homepage der Agentur für Arbeit. Allgemein sind die Berater unter Telefon 0631 3641130 zu erreichen, aber auch per E-Mail an die Adresse Kaiserslautern-Pirmasens.Beratung@arbeitsagentur.de bld