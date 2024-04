In der Westpfalz fehlt es wie in vielen anderen Regionen an Medizinern. Um die medizinische Versorgung langfristig zu stärken und dem Ärztemangel entgegenzuwirken, haben die Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz, Donnersbergkreis und Bad Kreuznach sowie die Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken gemeinsam mit dem Westpfalz-Klinikum sowie dem Verein Zukunftsregion Westpfalz im vergangenen Jahr den Verein „Ärzte für die Westpfalz“ gegründet.

Der Verein übernimmt die Studiengebühren und finanziert jungen Menschen ein Medizinstudium an der Universität im ungarischen Pécs. Bis zu 16 Nachwuchsmediziner pro Jahr werden durch den Verein mit Stipendien unterstützt. Im Gegenzug verpflichten sich die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte dazu, nach ihrem Abschluss in der Westpfalz zu arbeiten. „Aktuell läuft die Bewerbungsrunde für den zweiten Jahrgang, und wir benötigen weitere Spenden“, sagt Landrat Rainer Guth, Vorstandsvorsitzender von „Ärzte für die Westpfalz“. Wer spenden möchte, kann sich an die Geschäftsstelle von „Ärzte für die Westpfalz“ wenden. Die Kontaktdaten sowie weitere Informationen gibt es auf der Webseite unter www.aerzte-fuer-die-westpfalz.de. Dort findet man auch Informationen, wie man sich für ein Stipendium bewerben kann. Bewerbungsschluss ist Ende Mai.