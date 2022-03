Der Haupt- und Trikotsponsor des Fußballbundesligisten FSV Mainz 05, die Firma Kömmerling, spendet einen sechsstelligen Betrag für die Ukraine. Die Firma gehört zum Unternehmensverbund der Profine Group. Profine beschäftigt rund 3700 Mitarbeiter, davon 2200 in Deutschland. Das größte Werk ist in Pirmasens. Hier ist Profine der größte Arbeitgeber. Seit 2009 hat die Firma in der Ukraine eine Produktionsstätte. Dort arbeiten rund 85 Mitarbeiter.

Der Geschäftsführende Gesellschafter der Profine Group, Peter Mrosik, hat nun nicht nur Kunden und Lieferanten dazu aufgefordert, sich an einer Spendenaktion zu beteiligen, sondern kündigte einen größeren Betrag seitens des Unternehmens an. Gerade weil seine Firma mit einem Werk in der Ukraine vertreten sei, empfinde er das als „ganz besondere Verpflichtung“. Zudem verfüge Profine über logistische Voraussetzungen, um direkten Zugang zum Land und zu der betroffenen Bevölkerung zu bekommen. Mrosik kündigt an, dass sich seine Firma mit 150.000 Euro an der von ihm initiierten Spendenaktion für den zeitnahen und gezielten Einkauf von Gütern beteiligen wird.

