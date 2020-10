Sechs Sprachfördergruppen in Pirmasens werden durch Spendengelder finanziert. Am Donnerstag übergab die Lions-Hilfe einen Scheck über 12.600 Euro an Vertreter von städtischen und kirchlichen Einrichtungen, die vom Erlös der jährlichen Weihnachtslos-Aktion profitieren.

„Hier wird an einer Stelle gespendet, die für die soziale Problematik in Pirmasens von besonderer Bedeutung ist“, begrüßte Oberbürgermeister Markus Zwick das Engagement des Clubs. Viele Kinder erlebten zu Hause keine Sprachförderung, doch sei das eine entscheidende Stellschraube. „Die Nachhaltigkeit der Aktion ist uns besonders wichtig“, betonte Stefan Markert, Präsident des Lions-Clubs. Zum zehnten Mal in Folge konnte die Sprachförderung für vier- bis fünfjährige Kinder unterstützt werden. 4000 Lose wolle man in diesem Jahr verkaufen, kündigte Michael Knecht an, der als Präsident der Lions-Hilfe wieder attraktive Preise verlosen will.

Sechs Kindergärten profitieren

Dankbar zeigten sich die Spendenempfänger: Uwe Beck von der protestantischen Gesamtkirchengemeinde bezeichnete die Sprachförderung als „das Feld, das am meisten Förderung braucht“. Nardinihaus-Leiterin Renate Gerlich war sich sicher, dass die Zahl der Kinder mit Defiziten in Pirmasens ohne solche Maßnahmen viel höher wäre, was Dekan Johannes Pioth nur bestätigen konnte. Stadtjugendpflegerin Bettina Walnsch erklärte die Verteilung der Spendensumme: Mit je 2100 Euro werden die Kindergärten St. Anton und St. Josef, Lukas- und Lutherkindergarten sowie die städtischen Kindertagesstätten Fehrbach und Ohmbach unterstützt. Unser Foto zeigt (von links) Markus Zwick, Renate Gerlich, Uwe Beck, Johannes Pioth, Bettina Walnsch, Stefan Markert und Michael Knecht.