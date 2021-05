Der einzige noch in Pirmasens ansässige Dermatologe geht nach RHEINPFALZ-Informationen in den Ruhestand. Die Praxis von Klaus Werner Krumrey in der Hauptstraße schließt voraussichtlich Ende Mai. Wie und ob es mit einem Nachfolger weitergeht, dazu wollte sich in der Praxis niemand äußern. Für Patienten mit Hautkrankheiten könnten die Wege also länger werden. Dermatologische Fachärzte finden sich unter anderem in Zweibrücken, Landstuhl und Kaiserslautern. Dazu, wie es für die Pirmasenser Patienten und auch seine Mitarbeiter weitergeht, wollte der Mediziner gegenüber der RHEINPFALZ keine Aussage treffen. Termine in der Praxis wurden offiziell bis zum vergangenen Freitag vereinbart.