Ganz ohne den Applaus von Eltern und Freunden mussten die Entlassschüler der Landgraf-Ludwig-Realschule plus am Freitag ihre Zeugnisse entgegen nehmen – die aktuellen Hygienevorschriften verhinderten die gewohnte Feier in der Festhalle mit entsprechendem Publikum.

Dennoch strahlten insgesamt 125 Jugendliche an diesem besonderen Tag mit der Sonne um die Wette, als ihnen die Klassenlehrer und Konrektorin Nicole Könnel zum Abschluss der Jahrgangsstufe 9 und 10 gratulierten, diesmal allerdings in der Schulturnhalle auf der Husterhöhe, wo es möglich war, sich ein letztes Mal als Klasse wiederzusehen. Knapp 50 Absolventen erhielten das Zeugnis der Berufsreife, zwei das Zeugnis der besonderen Form der Berufsreife (Förderschwerpunkt Lernen), 72 haben den Sekundarabschluss I erreicht. Rund 50 Schüler werden an der Landgraf-Ludwig-Realschule plus noch das zehnte Schuljahr oder die Fachoberschule absolvieren, 40 wechseln an eine BBS oder eine andere weiterführende Schule. 15 beginnen eine Ausbildung.

Die besten Absolventen durften sich über Preise freuen: Das Top-Zeugnis hatte im Bereich der Berufsreife mit einem Schmitt von 1,6 Selina Pfeiffer, Naomi Staub war Beste in den naturwissenschaftlichen Fächern. In der Sekundarstufe I ragte der Zeugnis-Schnitt 1,4 von Johanna Zipp heraus, die überdies den Preis des evangelischen Dekanats gewann. Weitere Preise gab es für Dünya Mohamad (Sprachen), Lena Keilhauer (Naturwissenschaften und vorbildlicher Einsatz), Thanh Cong Nguyen (gesellschaftswissenschaftliche Fächer), Valerie Kupper (Preis des katholischen Pfarrverbandes), Adel Wiesner (künstlerische Leistungen), Tyra-Aaliyah Schwartz (Vorbildlicher Einsatz), Angelina Ernst und Hanna-Elaine Dörner (Hauswirtschaft/Sozialwesen) sowie Marvin Gruber, Katharina Müller, Jesse Palm und Steven Usinger (musischer Bereich).