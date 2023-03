Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als ein halbes Jahr hat die Ausstellung Flux4Art in der Alten Post auf den ersten Besucher gewartet. Jetzt soll es am 21. Mai so weit sein. 21 Positionen von Künstlern aus ganz Rheinland-Pfalz sind zu sehen. Eine Kunstgattung, die in Zeiten zunehmender Digitalisierung eine Renaissance erlebt, dominiert die Ausstellung.

Die Malerei sieht die künstlerische Leiterin der Flux4Art, Christina Körner, im Aufwind und das wird auch in der Ausstellung deutlich. Gemälde finden sich in der Alten Post häufiger als es