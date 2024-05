Die Polizei ist am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, nach Weilerbach gerufen worden, weil ein Anwohner einen Mann beobachtet hatte, der mit einer Axt durch den Ort lief.

Laut Polizei konnte die alarmierte Streife den Mann ausfindig machen und kontrollieren. Die Axt hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich, sie war ihm zuvor von einem weiteren Zeugen abgenommen worden. Weil den Polizisten auffiel, dass sich der 56-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, riefen sie einen Rettungswagen hinzu. Dieser brachte den Mann in ein Krankenhaus. Laut Polizei waren im Haus des 56-Jährigen sämtliche Möbelstücke zerschlagen. Zudem stand der Boden unter Wasser. „Die Quelle war schnell ausgemacht: Offensichtlich war ein Leitungsrohr beschädigt“, so die Polizei. Der Wasserzulauf wurde abgedreht, um eine weitere Überschwemmung zu verhindern.