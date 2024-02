Klangspektren für Flöte und Harfe bieten die Musikerinnen Jennifer Seubel und Marie-Claire Junke im Kulturzentrum Alte Kirche Vinningen am Sonntag, 17. März. Romantische Klänge sollen das Gebäude erfüllen.

Die beiden Musikerinnen Jennifer Seubel (Flöte) und Marie-Claire Junke (Harfe) machen den Namen ihres 2021 gegründeten Ensembles Duo Spektral zum Programm: Mit ihrem breit gefächerten Repertoire und diversen Zusatzinstrumenten präsentieren sie am Sonntag, 17. März, im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen das gesamte Klangspektrum der Flöten- und Harfenliteratur. Von französischer Romantik über irische Tänze bis hin zu Improvisation und Tango loten die beiden Künstlerinnen in kammermusikalischen Juwelen die ganze Bandbreite an Farben aus, die ihre Instrumente zu bieten haben.

In dem Konzert in Vinningen erklingen unter anderem Werke von Jacques Ibert, Jean-Philippe Rameau, Bernard Andrès, Barbara Heller, William Alwyn und Joseph Lauber.

Ungewöhnliche Besetzungen

Marie-Claire Junke begann im Alter von neun Jahren mit dem Harfenspiel. Sie studierte Harfe an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Han-An Liu und Agnieszka Gralak. Bei Gralak machte sie 2015 ihren Abschluss in den Profilen Solo und Instrumentaldidaktik. Bereits in der Musikschule und später während des Studiums nahm sie an Meisterkursen und Workshops teil, unter anderem bei Charlotte Balzereit, Sophie Hallynck und Sarah O’Brien.

Junke arbeitet sowohl als Harfenlehrerin an der Musikschule der Stadt Bad Honnef als auch freiberuflich als Harfenistin. Ihre Schülerinnen und Schüler haben bei verschiedenen Wettbewerben, etwa „Jugend musiziert“, auf Bundesebene erste Preisen gewonnen. Ein großes Harfenensemble probt regelmäßig unter ihrer Leitung.

Kammermusikalisch spielt sie in verschiedenen Besetzungen, beispielsweise mit Violine, Flöte, Horn, Gitarre oder E-Bass. „Gerne arbeite ich hier auch in ungewöhnlichen Besetzungen“, erzählt sie auf ihrer Website über sich und die Kammermusik. So etwa habe sie am Kölner Frühstyle Festival in der Besetzung Harfe und Elektronik unter dem Namen „Traumwarte“ teilgenommen. Mit ihrer Schwester spielt gerne Stücke, die zu der Kombination Harfe und Violine passen.

Orchestermusikerin, Lehrerin, Solistin

Jennifer Seubel stammt aus der Nähe von Landau. Schon früh begann sie mit der Orchesterarbeit. Bereits im Alter von zehn Jahren gab sie ihr Solokonzertdebüt mit dem Kreisjugendorchester Südliche Weinstraße. Sie absolvierte sowohl ihr Diplomstudium in Trossingen (Baden-Württemberg) als auch ihre künstlerische Ausbildung und ihren Master of Music in Köln mit der Note „Sehr gut“. Ihr postgraduales Studium an der Kunstuniversität Graz schloss sie ebenfalls mit Auszeichnung ab.

Seubel wirkt immer wieder in Orchestern mit, zum Beispiel bei der Neuen Philharmonie Westfalen, dem Stuttgarter Kammerorchester, der Philharmonie Südwestfalen und bei den Dortmunder Philharmonikern. Seit 2012 hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, wo auch ihre Duo-Partnerin Junke studiert hat. Neben ihrer Lehrtätigkeit tritt sie als Kammermusikerin und Solistin auf. Konzertreisen führten sie nach Kalifornien, China, Tschechien und Polen.

Seubel war unter anderem Stipendiatin bei dem gemeinnützigen Verein Yehudi Menuhin Live Music Now Köln. Außerdem ist sie Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe.

Am Anfang war ein Hörspiel

Kennengelernt haben sich die beiden Musikerinnen des Duos Spektral bei der Opernwerkstatt Köln, wo die beiden in Corona-Zeiten ein Hörspiel für Kinder mit bekannten Opernmelodien, verpackt in eine Geschichte, produzierten.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf in der VR-Bank-Filiale in Vinningen, Kirchgartenstraße 21. Reservierungen per Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de sind auch möglich.