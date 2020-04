Im Februar wurde in der städtischen Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Niedersimten ein Schimmelbefall sichtbar. Die Verantwortlichen zogen umgehend Konsequenzen und verlegten den Kindergartenbetrieb in die Räume des Banana Building auf der Husterhöhe. Für die Renovierungsarbeiten waren ursprünglich rund acht Wochen geplant. Inzwischen ist klar: Die Rückkehr wird erst nach den Sommerferien erfolgen, wie Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadt Pirmasens, auf Nachfrage informierte. Die Arbeiten seien umfangreich, zudem seien im Gebäude, das aus den 1930er Jahren stammt, weitere Baustellen aufgetreten, die nun alle vollständig beseitigt würden, sagte Zwick.

Umzug in den Sommerferien

Von außen werde das Oberflächenwasser, das von der Bergseite zum Gebäude vordringt, durch neue Rinnen bereits vor dem Mauerwerk abgeleitet. Die Fugen des Sockels werden gegen eindringende Feuchtigkeit durch Schlagregen abgedichtet. Ein rundum im Keller und Sockelbereich installiertes Elektroosmosesystem soll zukünftig verhindern, dass Feuchtigkeit von unten über die Kapillarwirkung des Mauerwerks nach oben gelangen kann. Eine feuchtigkeitsregulierende Innendämmung sorge in Küche und Schlafraum zukünftig für ein angenehmes Raumklima und minimiert die Bildung von Kondensat aus der Raumluft.

Zudem werde eine neue Küche eingebaut. Hierzu müsse ein Teil der Elektro- und Sanitärinstallation im Gebäude erneuert werden. Modernisiert werden in diesem Zuge auch Beleuchtung und Belüftung in der Küche und einigen weiteren Räumen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein.

Diese Maßnahmen würden in enger Abstimmung sowohl mit der Kita-Leitung als auch mit dem Amt für Jugend und Soziales durchgeführt, wie Zwick betonte. Nach Rücksprache mit der Jugendpflege werde der Umzug in den Sommerferien stattfinden, so dass keine weiteren Schließtage auf die Eltern zukommen werden.