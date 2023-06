Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihre beiden letzten Saisonspiele in der DKBC-Frauen-Bundesliga bestreiten die Keglerinnen des ESV Pirmasens am Freitag (19.30 Uhr) gegen den KV Liedolsheim und am Sonntag (13 Uhr) in Thüringen beim SV Pöllwitz. Beide Gegner wollen noch Vizemeister werden und sich für den Europapokal qualifizieren, die Eisenbahnerinnen hoffen noch auf die NBC-Cup-Teilnahme. Herbert Striehl sprach mit ESV-Stammspielerin Marie-Luise Scherer.

Frau Scherer, bei Heimspielen treffen Sie mehrheitlich auf Nationalspielerinnen, die in der Anspielformation wohl Alena und Alisa Bimber aus dem Weg gehen wollen. Sehen Sie die Duelle gegen so renommierte Spielerinnen als Ansporn oder als Belastung?

Am