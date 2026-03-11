Nationalmannschaft statt Landesliga: Pascal Masch will mit der Fußball-Auswahl der Bundeswehr zur Militär-Weltmeisterschaft, nimmt daher an einem Qualifikationsturnier teil und fehlt deshalb dem SV Hermersberg in den Meisterschaftspartien gegen den FC Schmittweiler-Callbach und den TSC Zweibrücken.

Zunächst steht ab 17. März in Köln ein viertägiges Trainingslager an, dann reist das Bundeswehr-Nationalteam ins niederländische Eindhoven. Dort wird das Qualifikationsturnier für die Militär-Weltmeisterschaft vom 25. Juni bis 4. Juli 2027 in der US-Metropole Charlotte ausgetragen. Um sich für die WM zu qualifizieren, muss Deutschland bei diesem Turnier mit acht Mannschaften unter die ersten zwei kommen. Masch & Co. treffen zunächst in Gruppe B auf Spanien, Irland und Armenien. „Es macht mich stolz, mein Land repräsentieren zu dürfen, da sowas für einen Amateurspieler wie mich nicht selbstverständlich ist. Ziel ist es, eines der beiden Tickets für die USA zu ziehen“, erklärt der 32-jährige Mittelfeldspieler und Kapitän des SV Hermersberg, der als Bundesbeamter bei der Bundeswehr-Personalabteilung in Zweibrücken arbeitet.